Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:35, 3 июля 2025Бывший СССР

Специалисты НАТО провели тренинги в Азербайджане

Специалисты НАТО провели тренинги в Университете обороны Азербайджана
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / Globallookpress.com

Специалисты НАТО провели тренинги в Национальном университете обороны Азербайджана. Об этом сообщили сообщили в Минобороны республики, передает Minval Politika.

Обучение прошло в рамках программы НАТО DEEP. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере военного образования и пришли к выводу, что такие встречи полезны для обеих сторон.Также проведены тренинги на тему «Создание и реализация механизмов контроля качества в образовании» с участием азербайджанских специалистов.

Ранее временно исполняющий обязанности помощника американского президента по национальной безопасности Марко Рубио заявил, что подлинный риск вооруженного конфликта между Азербайджаном и Арменией сохраняется, и США пытаются его предотвратить. По его совам, основное внимание США сосредоточено на том, чтобы попытаться обеспечить мир между двумя республиками и «попытаться предотвратить вооруженное вмешательство».

До этого Азербайджан принял участие в военных командно-штабных учениях НАТО «Решительная сила-2025». В них также приняли участие Грузия и некоторые члены НАТО, в том числе Северная Македония, Греция и Румыния.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Заместитель главкома ВМФ России погиб в курском приграничье. ВСУ нанесли ракетный удар по штабу с офицерами

    На Эвересте дроны поставили на службу экологии

    Россиянки порассуждали о плохо целующихся мужчинах

    Впервые расшифрован геном жителя Древнего Египта

    Раскрыты детали роскошного медового месяца миллиардера Безоса и его новой жены

    Меркель вспомнила об отказе Трампа жать ей руку

    Специалисты НАТО провели тренинги в Азербайджане

    Сеть магазинов с названием из трех букв переименуют

    В ЕС призвали усилить действия против Венгрии

    В России прокомментировали гибель заместителя главкома ВМФ России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости