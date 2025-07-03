Специалисты НАТО провели тренинги в Азербайджане

Специалисты НАТО провели тренинги в Университете обороны Азербайджана

Специалисты НАТО провели тренинги в Национальном университете обороны Азербайджана. Об этом сообщили сообщили в Минобороны республики, передает Minval Politika.

Обучение прошло в рамках программы НАТО DEEP. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере военного образования и пришли к выводу, что такие встречи полезны для обеих сторон.Также проведены тренинги на тему «Создание и реализация механизмов контроля качества в образовании» с участием азербайджанских специалистов.

Ранее временно исполняющий обязанности помощника американского президента по национальной безопасности Марко Рубио заявил, что подлинный риск вооруженного конфликта между Азербайджаном и Арменией сохраняется, и США пытаются его предотвратить. По его совам, основное внимание США сосредоточено на том, чтобы попытаться обеспечить мир между двумя республиками и «попытаться предотвратить вооруженное вмешательство».

До этого Азербайджан принял участие в военных командно-штабных учениях НАТО «Решительная сила-2025». В них также приняли участие Грузия и некоторые члены НАТО, в том числе Северная Македония, Греция и Румыния.