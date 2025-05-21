Рубио рассказал о подлинном риске конфликта между Азербайджаном и Арменией

Рубио: Риск конфликта между Азербайджаном и Арменией сохраняется

Подлинный риск вооруженного конфликта между Азербайджаном и Арменией сохраняется, и США пытаются его предотвратить. Об этом заявил госсекретарь США, временно исполняющий обязанности помощника американского президента по национальной безопасности Марко Рубио, передает ТАСС.

По его совам, основное внимание США сосредоточено на том, чтобы попытаться обеспечить мир между двумя республиками и «попытаться предотвратить вооруженное вмешательство». Также Соединенные Штаты занимаются вопросами, связанными с заключенными и соблюдением прав человека в Азербайджане, добавил Рубио.

«Правда заключается в том, что нам приходится иметь дело со странами, во многих случаях не имеющими идеальной модели, но мы должны иметь с ними дело в наших национальных интересах, и нам нужно сбалансировать все это — наши национальные интересы и дипломатию», — заключил он.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о положительных изменениях в отношениях республики с США с приходом к власти Дональда Трампа. Также он сообщил, что Азербайджан со своим экономическим потенциалом, энергетическими ресурсами и армией, «которая продемонстрировала свою силу на поле боя, а не на парадах», может быть очень важным партнером для США.