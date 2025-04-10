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10:07, 10 апреля 2025Бывший СССР

Алиев рассказал об улучшении отношений с США

Алиев: Отношения Азербайджана и США улучшились после прихода Трампа
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о положительных изменениях в отношениях республики с США с приходом к власти Дональда Трампа. Его слова передает ТАСС.

Он рассказал, что наблюдает прекращение «антиазербайджанского тренда» в американской политике и назвал новый период в отношениях между странами очень хорошей возможностью для укрепления партнерства. Алиев также назвал положительным первый президентский срок Трампа, добавив, что его второй срок будет гораздо более активным. Также он сообщил, что Азербайджан со своими экономическим потенциалом, энергетическими ресурсами и с армией, «которая продемонстрировала свою силу на поле боя, а не на парадах», может быть очень важным партнером для США.

Алиев рассказал, что ему было намного комфортнее работать с республиканской администрацией, чем с демократической. Он добавил, что отношения между Баку и Вашингтоном во времена администрации предыдущего президента США Джо Байдена были «отношениями в кризисе». Он обвинил Госдеп США под руководством Энтони Блинкена в антиазербайджанской политике.

Ранее Алиев рассказал, что Азербайджан передаст администрации Трампа факты о деятельности в республике Агентства по международному развитию США (USAID). По его словам, результаты расследования показывают вмешательство USAID во внутренние дела Азербайджана, попытки подорвать работу правительства и общие масштабы антиазербайджанской активности организации.

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