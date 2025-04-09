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10:11, 9 апреля 2025Бывший СССР

Азербайджан передаст США факты о незаконной деятельности USAID

Алиев: Баку передаст администрации Трампа факты о деятельности USAID
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Азербайджан передаст администрации президента США Дональда Трампа факты о деятельности в республике Агентства по международному развитию США (USAID). Об этом сообщил президент страны Ильхам Алиев, передает ТАСС.

«Наша генеральная прокуратура сейчас расследует незаконную деятельность USAID, меня проинформировали о предварительном следствии. (...) Как только "папка" будет готова, мы представим ее администрации президента Трампа», — рассказал азербайджанский лидер.

По его словам, результаты расследования показывают вмешательство USAID во внутренние дела Азербайджана, попытки подорвать работу правительства и общие масштабы антиазербайджанской активности организации.

Ранее стало известно, что администрация Трампа сократила американскую международную помощь в рамках деятельности USAID более чем на 27 миллиардов долларов.

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