Азербайджан передаст США факты о незаконной деятельности USAID

Алиев: Баку передаст администрации Трампа факты о деятельности USAID

Азербайджан передаст администрации президента США Дональда Трампа факты о деятельности в республике Агентства по международному развитию США (USAID). Об этом сообщил президент страны Ильхам Алиев, передает ТАСС.

«Наша генеральная прокуратура сейчас расследует незаконную деятельность USAID, меня проинформировали о предварительном следствии. (...) Как только "папка" будет готова, мы представим ее администрации президента Трампа», — рассказал азербайджанский лидер.

По его словам, результаты расследования показывают вмешательство USAID во внутренние дела Азербайджана, попытки подорвать работу правительства и общие масштабы антиазербайджанской активности организации.

Ранее стало известно, что администрация Трампа сократила американскую международную помощь в рамках деятельности USAID более чем на 27 миллиардов долларов.

