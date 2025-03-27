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08:53, 27 марта 2025Мир

Стали известны масштабы сокращения Трампом международной помощи США

Politico: Трамп сократил международную помощь США на 27 млрд долларов
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Администрация главы Белого дома Дональда Трампа сократила американскую международную помощь в рамках деятельности Агентства США по международному развитию (USAID) на сумму более 27 миллиардов долларов. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Согласно официальным отчетам, администрация Трампа прекратила действие более 5300 грантов и контрактов, управляемых USAID, на сумму более 27 миллиардов долларов. Документ, отправленный в Конгресс США, также показывает, что было сохранено около 900 программ на сумму около 8,3 миллиарда долларов», — передает издание.

Эксперты предупреждают, что эти сокращения могут привести к тому, что «люди по всему миру начнут заболевать чаще», поскольку США являются «крупнейшим в мире донором в области здравоохранения и гуманитарной помощи». Кроме того, ожидается, что полномочия администрации по прекращению этих программ будут оспорены демократами из Конгресса, поскольку именно законодательная ветвь власти принимает решения о том, как распоряжаться средствами.

10 марта госсекретарь США Марко Рубио сообщил о закрытии 83 процентов программ USAID после шести недель анализа его деятельности. По его словам, на тысячи аннулированных контрактов были потрачены десятки миллиардов долларов, которые не отвечали или даже вредили национальным интересам государства.

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