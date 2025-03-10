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14:34, 10 марта 2025Мир

США решили закрыть большую часть программ USAID

Госсекретарь Рубио: США закрывают 83 % программ USAID после шести недель анализа
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Craig Hudson / Reuters

США закрывают 83 процента программ Агентства по международному развитию США (USAID) после шести недель анализа его деятельности. Об этом сообщил госсекретарь Марко Рубио на своей странице в социальной сети X.

«После шестинедельного анализа мы официально отменяем 83 процента программ USAID. На 5200 аннулированных контрактов были потрачены десятки миллиардов долларов, когда это не отвечало (а в некоторых случаях даже вредило) основным национальным интересам США», — говорится в публикации.

Рубио подчеркнул, что совместно с Конгрессом США было решено передать под контроль Государственного департамента оставшуюся тысячу проектов, которую было решено сохранить.

Ранее возглавляемый миллиардером Илоном Маском Департамент эффективности государственного управления (DOGE) выселил сотрудников Агентства по международному развитию США из офиса. Работникам USAID было приказано забрать личные вещи из здания организации.

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