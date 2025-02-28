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10:08, 28 февраля 2025Мир

Сотрудников USAID выселили из офиса

Bloomberg: Возглавляемый Маском департамент выселил сотрудников USAID из офиса
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Возглавляемый миллиардером Илоном Маском Департамент эффективности государственного управления (DOGE) выселил сотрудников Агентства по международному развитию США (USAID) из офиса. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

«В среду сотрудникам Федеральной торговой комиссии в Вашингтоне сообщили, что в ближайшие месяцы им придется покинуть свои нынешние офисы и переехать в здание, освобождаемое Агентством США по международному развитию», — говорится в материале.

Отмечается, что приказ поступил от DOGE — департамента, которому президент США Дональд Трамп поручил сократить численность госслужащих.

На этой неделе сотрудникам USAID было приказано забрать личные вещи из здания организации.

Ранее Илон Маск рассказал, что одним из направлений работы Агентства по международному развитию США было влияние на выборы «сомнительными способами». Бизнесмен не стал уточнять, в каких именностранах агентство пыталось влиять на выборы.

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