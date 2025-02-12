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06:01, 12 февраля 2025Мир

Маск заявил о влиянии USAID на выборы

Глава DOGE Маск: USAID занималось влиянием на выборы сомнительными способами
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Работа Агентства по международному развитию США (USAID) была нацелена в том числе на влияние на выборы. Об этом заявил глава ведомства по повышению эффективности федерального правительства (DOGE) Илон Маск, выступая вместе с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме, передает ТАСС.

«Слишком многое из того, что делало USAID, было направлено на влияние на выборы сомнительными способами, что не выдерживало критики», — подчеркнул миллиардер.

Маск не стал уточнять, на выборы в каких странах агентство пыталось оказывать влияние. Рассуждая о работе USAID, он сказал, что результаты вложений далеко не всегда хорошо окупались. Трамп добавил, что организация «некомпетентна и очень коррумпирована».

Ранее Маск высмеял оставшиеся без финансирования USAID российские и украинские СМИ. Его развеселило то, что в новости о прекращении финансовой поддержки эти СМИ назвали «независимыми».

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