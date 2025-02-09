Маск высмеял оставшиеся без финансирования USAID российские и украинские СМИ

Маск высмеял СМИ в РФ и на Украине, которые остались без финансирования USAID

Миллиардер, глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск высмеял СМИ России и Украины, которые остались без финансирования Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом он написал на странице в соцсети X.

«"Независимые СМИ", надрываюсь от смеха», — написал он и приложил картинку, где написано, что независимые СМИ в России и на Украине потеряли финансирование из-за заморозки USAID.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США теряют триллионы долларов из-за незаконного и неэффективного расходования финансовых средств госструктурами. Он добавил, что масштабы коррупции в ведомствах, включая USAID, огромны.

В начале февраля ведомство по повышению эффективности американского правительства, которым руководит миллиардер Илон Маск, начало ликвидацию USAID. Маск тогда же назвал USAID преступной организацией и «змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку». Он также заявил, что агентство финансировало исследования в области биооружия, включая изучение COVID-19.