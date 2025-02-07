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23:23, 7 февраля 2025Мир

Трамп оценил масштабы коррупции в США

Трамп: США теряют триллионы долларов из-за коррупции
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Mattie Neretin / Consolidated News Photos / Global Look Press

США теряют триллионы долларов из-за незаконного и неэффективного расходования финансовых средств госструктурами, масштабы коррупции в ведомствах «огромны». Такую оценку на пресс-конференции дал американский президент Дональд Трамп.

«Мы говорим о триллионах долларов, которые в конечном итоге тратятся абсолютно впустую и, возможно, незаконно. В ряде случаев — точно незаконно. Мы должны разобраться и выявить коррупционные схемы. И мы уже обнаружили их в огромном количестве», — сказал Трамп.

Он сообщил, что собирается проверить деятельность министерства образования и Пентагона. Трамп подчеркнул, что расследование проводится по его личной инициативе.

Ранее президент США анонсировал проверки других агентств после USAID. «Илон [Маск] делает отличную работу, он находит ужасающие растраты, мошенничество и коррупцию. Вы видите это на примере USAID, но увидите еще больше», — сказал Трамп.

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