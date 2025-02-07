Трамп анонсировал проверки других агентств после USAID

Трамп: После USAID Маск проверит другие структуры на коррупцию

Американский предприниматель и глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск после Агентства по международному развитию (USAID) проверит и другие структуры на коррупцию. Об этом на пресс-конференции заявил президент США Дональд Трамп.

«Илон делает отличную работу, он находит ужасающие растраты, мошенничество и коррупцию. Вы видите это на примере USAID, но увидите еще больше с другими агентствами, в других частях правительства», — анонсировал он будущие проверки.

Глава государства также отметил, что Маск уже долгое время «хотел иметь возможность сделать это», добавив, что у бизнесмена «отличный персонал».

Ранее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили потребовал извинений после слов Трампа о USAID. «Настало время, чтобы все иностранцы, кто боролся с законом о прозрачности, извинились перед грузинским государством и грузинским народом», — написал он.