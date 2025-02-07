В Грузии потребовали извинений после слов Трампа о USAID

Папуашвили: Критиковавшие закон об иноагентах должны извиниться перед Грузией

Грузия ждет извинений от всех, кто критиковал закон об иностранных агентах. Об этом заявил спикер парламента страны Шалва Папуашвили в соцсети Facebook (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Таким образом политик прокомментировал слова американского президента Дональда Трампа о коррупции в Агентстве США по международному развитию (USAID). «Настало время, чтобы все иностранцы, кто боролся с законом о прозрачности, извинились перед грузинским государством и грузинским народом», — написал он.

Ранее Трамп сообщил об «ужасной» коррупции в USAID. По его словам, «сотни миллионов долларов тратились на всякого рода группы, которые не заслужили каких-либо денег».

Закон о «прозрачности иностранного влияния», или «об иноагентах», был принят парламентом Грузии в мае 2024 года. Его одобрили благодаря большинству членов правящей партии «Грузинская мечта».

После этого США решили приостановить помощь Грузии. Речь шла о более чем 95 миллионах долларов.