Трамп заявил об «ужасной» коррупции в USAID

Трамп назвал USAID очень коррумпированной организацией

Президент США Дональд Трамп назвал Агентство по международному развитию (USAID) очень коррумпированной организацией. Об этом он заявил журналистам в Белом доме.

«Я бы хотел узнать, какие там откаты были. Кто потратил бы столько денег. Там мошенничество, ужас. Сотни миллионов долларов тратились на всякого рода группы, которые не заслужили каких-либо денег», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что люди, которые получали эти деньги, могли давать откаты людям из американского правительства. Трамп добавил, что он никогда не видел ничего подобного и хочет начать расследование по этому вопросу в как можно более быстрые сроки.

Ранее сенатор РФ Алексей Пушков объяснил значимость USAID для США. По его мнению, агентство сохранится как инструмент финансирования нужных США зарубежных НКО и для финансирования операций по смене неугодных политических режимов.