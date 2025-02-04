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23:14, 4 февраля 2025Мир

В России объяснили значимость USAID для США

Сенатор Пушков заявил, что США сохранят USAID для смены режимов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

США сохранят Агентство по международному развитию (USAID). Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор РФ Алексей Пушков.

Политик отметил, что, несмотря на траты USAID по продвижению трансгендерной (в России «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено) повестки, власти вряд ли решат закрыть организацию. Он объяснил, что агентство сохранится как инструмент финансирования нужных США зарубежных НКО и для финасирования операций по смене неугодных политических режимов

Президент США Дональд Трамп 3 февраля назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности главы USAID. В свою очередь, новый глава американской дипломатии выяснил, что агентство отказывалось сообщать администрации Трампа детали расходования бюджета. По словам госсекретаря, часто происходило так, что американская помощь находилась в руках нескольких подрядчиков.

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