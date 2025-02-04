Госдеп обвинил оскандалившееся агентство в сокрытии данных от президента

Агентство США по международному развитию (USAID) отказывалось сообщать администрации Дональда Трампа детали расходования бюджета. Об этом рассказал государственный секретарь Марко Рубио, передает РИА Новости.
«USAID, в частности, отказались нам что-либо сказать: "Мы не скажем вам, куда идут деньги, кому они принадлежат, у кого они были, какой подрядчик"», — указал глава госдепа, обвинив руководство оскандалившегося агентства в сокрытии данных от президента.
По словам госсекретаря, часто происходило так, что американская помощь находилась в руках нескольких подрядчиков и только после них оказывалась у получателя. Вместо этого поддержка должна приносить реальную пользу союзникам и партнерам США, считает Рубио.
Ранее Марко Рубио объявил о возобновлении значительной части программ зарубежной помощи. По его мнению, важно, чтобы она соответствовала национальным интересам США.