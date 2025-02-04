Госдеп обвинил оскандалившееся агентство в сокрытии данных от президента

Рубио: USAID не сообщало администрации США детали расходования бюджета

Агентство США по международному развитию (USAID) отказывалось сообщать администрации Дональда Трампа детали расходования бюджета. Об этом рассказал государственный секретарь Марко Рубио, передает РИА Новости.

«USAID, в частности, отказались нам что-либо сказать: "Мы не скажем вам, куда идут деньги, кому они принадлежат, у кого они были, какой подрядчик"», — указал глава госдепа, обвинив руководство оскандалившегося агентства в сокрытии данных от президента.

По словам госсекретаря, часто происходило так, что американская помощь находилась в руках нескольких подрядчиков и только после них оказывалась у получателя. Вместо этого поддержка должна приносить реальную пользу союзникам и партнерам США, считает Рубио.

Ранее Марко Рубио объявил о возобновлении значительной части программ зарубежной помощи. По его мнению, важно, чтобы она соответствовала национальным интересам США.