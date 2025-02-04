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20:21, 4 февраля 2025Мир

В США рассказали о возобновлении программ зарубежной помощи

Госсекретарь Рубио: США возобновили часть программ зарубежной помощи
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)
Марко Рубио

Марко Рубио. Фото: Mark Schiefelbein / Pool / Reuters

США сделали масштабные исключения из режима приостановки зарубежной помощи и возобновили значительную часть ее программ. Об этом рассказал государственный секретарь Марко Рубио, передает Reuters.

«Мы заморозили иностранную помощь, чтобы мы могли провести обзор этих программ (...). Сегодня мы сделали здесь исключения для программ, которые в полной мере обоснованы», — уточнил госсекретарь.

По словам Рубио, исключения касаются прежде всего тех программ, которые укрепляют безопасность Соединенных Штатов и делают их сильнее. При этом США не намерены полностью отказываться от зарубежной помощи. Новая администрация лишь стремится сделать ее более «осмысленной», а также соответствующей национальным интересам.

Ранее Марко Рубио призвал не называть правительство США благотворительной организацией. По его словам, администрация Дональда Трампа сейчас активно пересматривает программы зарубежной помощи.

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