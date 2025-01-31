Глава Госдепа заявил об отличии США от благотворительной организации

Госсекретарь США Марко Рубио выступил в защиту заморозки иностранной помощи, заявив об отличии американских властей от благотворительного фонда. Его слова передает Newsweek.
«Правительство США не является благотворительной организацией», — отметил Рубио.
Издание отмечает, что слова главы Госдепа указывают на ужесточение позиции администрации президента США Дональда Трампа в отношении американской международной помощи, так как руководство пересматривает финансовые обязательства за рубежом.
Ранее Рубио заявил, что продолжение конфликта с Россией разрушает Украину.