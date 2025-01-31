Госсекретарь США Рубио: Украина теряет все больше и больше территорий

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что продолжение конфликта с Россией разрушает Украину. Страна теряет все больше и больше территорий, отметил политик интервью журналистке Мегин Келли, сказано на сайте Госдепа.

«Мы финансируем тупик, затянувшийся конфликт, в ходе которого Украина разрушается и теряет все больше и больше территорий», — отметил он.

Марко Рубио также выразил мнение, что это начинают осознавать даже в рядах Демпартии США, к которой принадлежал бывший президент страны Джо Байден. Владимиру Зеленскому непросто будет пойти на уступки для урегулирования конфликта, но ему следует принять реальное положение дел, резюмировал госсекретарь.

Ранее Марко Рубио заявил, что глава США Дональд Трамп настаивает на дипломатическом урегулировании конфликта на Украине. Лидер Штатов убежден в правильности этого плана.

Ранее старший научный сотрудник Института Катона, бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана Дуг Бандоу заявил, что Дональд Трамп должен жестко отказать Владимиру Зеленскому в отправке американских войск на Украину. По мнению обозревателя, Зеленский воспринимает американского лидера как подчиненного.