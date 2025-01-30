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10:47, 30 января 2025Мир

В США предложили Трампу жесткий план по Украине

AC: Трамп должен жестко отказать Зеленскому в отправке сил на Украину
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Дональд Трамп должен жестко отказать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в отправке американских войск на Украину. Такой план в материале для The American Conservative предложил старший научный сотрудник Института Катона, бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана Дуг Бандоу.

По мнению обозревателя, Зеленский воспринимает американского лидера как подчиненного. «Необходимо, чтобы Трамп вместе со своими главными советниками по международной политике в ответ сказали не просто "нет", а "черта с два!"», — подчеркивает Бандоу.

Эксперт призвал Трампа отказаться от «необдуманной угрозы еще глубже вмешаться в войну на Украине». «Президенту следует сосредоточиться на передаче ответственности за оборону Европы европейцам», — заключил он.

Ранее Зеленский призвал давить на Россию и приближать мир силой. Таким образом он прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина о вариантах ведения мирных переговоров.

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