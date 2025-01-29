Зеленский ответил на слова Путина о переговорах по Украине

Зеленский в ответ на слова Путина призвал давить на РФ и приближать мир силой

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявления российского лидера Владимира Путина о вариантах ведения мирных переговоров. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Зеленский в ответ на слова Путина призвал давить на Россию и приближать мир силой. При этом предложения российского политика он отверг.

«Мы должны действовать слаженно и решительно — все, у кого достаточно смелости, чтобы верить в мир и приближать его благодаря силе», — отметил он.

Ранее Путин заявил, что Москва готова к переговорам по Украине. Так, он назвал условия переговоров и уточнил, что они должны основываться на реалиях, складывающихся на данный момент на фронте.