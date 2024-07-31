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17:16, 31 июля 2024Мир

США приостановили программу помощи Грузии из-за закона об иноагентах

Блинкен: США решили приостановить помощь Грузии из-за закона об иноагентах

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

США решили приостановить помощь Грузии из-за принятия закона об иноагентах. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, сообщает ТАСС.

«23 мая после антидемократических действий грузинского правительства я объявил о проведении всеобъемлющего обзора двустороннего сотрудничества между США и Грузией. В результате этого обзора США приостанавливают оказание помощи на сумму более 95 миллиона долларов», — сказал дипломат.

Ранее заместитель госсекретаря США по гражданской безопасности, демократии и правам человека Узра Зея сообщила, что Помимо переноса на неопределенный срок военных учений Noble Partner 2024, США заморозили помощь Грузии. По ее словам, США обеспокоены действиями грузинских властей, подрывающими евроатлантический путь страны.

3 июня спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон об иноагентах. Он заявил, что закон направлен на укрепление политического, экономического и социального состояния страны к внешнему вмешательству.

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      Семен Александров
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