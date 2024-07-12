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20:36, 12 июля 2024Мир

США заморозили помощь Грузии

Заместитель госсекретаря Узра Зея: США заморозили помощь Грузии
СюжетПротесты в США
Узра Зея

Узра Зея. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Помимо переноса на неопределенный срок военных учений Noble Partner 2024, США заморозили помощь Грузии. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по гражданской безопасности, демократии и правам человека Узра Зея, сообщает ТАСС.

«США заморозили оказание помощи для Грузии, а также приостановлена интеграция Грузии в Европейский союз», — сказала она.

По ее словам, США обеспокоены действиями грузинских властей, подрывающими евроатлантический путь страны.

Ранее в Службе внешней разведки (СВР) России заявили, что в США дали указания оппозиции в Грузии готовиться к протестам в стране по случаю выборов в парламент. Отмечается, что пробивной силой против действующей власти станет население Тбилиси, которое участвовало на протестных акциях против принятия закона об иноагентах.

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      Семен Александров
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