Заместитель госсекретаря Узра Зея: США заморозили помощь Грузии

Помимо переноса на неопределенный срок военных учений Noble Partner 2024, США заморозили помощь Грузии. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по гражданской безопасности, демократии и правам человека Узра Зея, сообщает ТАСС.

«США заморозили оказание помощи для Грузии, а также приостановлена интеграция Грузии в Европейский союз», — сказала она.

По ее словам, США обеспокоены действиями грузинских властей, подрывающими евроатлантический путь страны.

Ранее в Службе внешней разведки (СВР) России заявили, что в США дали указания оппозиции в Грузии готовиться к протестам в стране по случаю выборов в парламент. Отмечается, что пробивной силой против действующей власти станет население Тбилиси, которое участвовало на протестных акциях против принятия закона об иноагентах.