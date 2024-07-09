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10:52, 9 июля 2024Бывший СССР

В СВР рассказали о указаниях США для оппозиции в Грузии

СВР: кураторы из США дали команду оппозиции в Грузии планировать протесты
СюжетПротесты в США

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

В США дали указания оппозиции в Грузии готовиться к протестам в стране по случаю выборов в парламент. Об этом рассказали в Службе внешней разведки (СВР) Российской Федерации, передает ТАСС.

«Американские "кураторы" уже дали команду оппозиционным силам в Грузии приступить к планированию приуроченных к выборам протестных выступлений в стране», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что пробивной силой против действующей власти станет население Тбилиси, которое участвовало на протестных акциях против принятия закона об иноагентах.

Ранее в СВР заявили, что США намерены добиться смены власти в Грузии по итогам выборов в парламент 26 октября. Согласно заявлению ведомства, в администрации президента США Джо Байдена была разработана большая информационная кампания по дискредитации правящей в стране партии «Грузинская мечта».

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