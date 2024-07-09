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10:17, 9 июля 2024Бывший СССР

В СВР заявили о планах США добиться смены власти в Грузии

СВР: США намерены добиться смены власти в Грузии по итогам выборов в парламент

Фото: Johannes Eisele / Reuters

США намерены добиться смены власти в Грузии по итогам выборов в парламент 26 октября. Об этом сообщила Служба внешней разведки (СВР) России, передает РИА Новости.

«Поступающие в СВР данные свидетельствуют о решительном настрое Вашингтона добиваться смены власти в Грузии по итогам предстоящих 26 октября парламентских выборов в стране», — заявили в пресс-бюро СВР.

Согласно заявлению ведомства, в администрации президента США Джо Байдена была разработана большая информационная кампания по дискредитации правящей в стране партии «Грузинская мечта».

Ранее в США заявили о пересмотре всех программ сотрудничества с Грузией. Директор по европейским делам совета национальной безопасности Соединенных Штатов Майкл Карпентер объяснил такой шаг Вашингтона нежеланием Тбилиси менять нынешний политический курс.

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      Кристина Есикова
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