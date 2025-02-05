Володин заявил, что USAID превратилось в настоящую криминальную сеть

Агентство по международному развитию США (USAID) превратилось в криминальную сеть, которая имеет представительства более чем в 100 странах мира. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

При этом, по его словам, USAID согласно уставу должно поддерживать экономику, здравоохранение и оказывать экстренную гуманитарную помощь. По факту же, как подчеркнул Володин, агентство занималось финансированием исследований в области биологического оружия. Парламентарий напомнил, что на Украине выявили сеть биологических лабораторий, а за созданием и распространением оружия массового поражения в мире, как показало расследование Госдумы, стоят США и лично бывший президент США Джо Байден.

USAID, помимо этого, занималось подготовкой и организацией госпереворотов в странах мира за счет финансирования программ, которые направлены на обучение этому гражданских активистов. От этого пострадали Украина, Грузия, Молдова, Армения, Кыргыстан, Куба, Никарагуа и Венесуэла, подчеркнул Володин. Агентство, как сообщил парламентарий, спонсировало террористические организации и содействовало распространению наркотиков в мире.

Спикер Госдумы добавил, что агентство также пропагандировало темы трансгендерного перехода (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), абортов и расово-гендерной повестки. Оно, по его мнению, навязывало чуждые ценности с помощью технологий мягкой силы.

«Сегодня штаб-квартира Агентства по международному развитию, расположенная в Вашингтоне, закрыта. Стоит вопрос о ликвидации USAID. Теперь важно, чтобы виновные за совершенные преступления понесли наказание и подобное не повторилось», — заключил Володин.

В начале февраля ведомство по повышению эффективности американского правительства (DOGE), которым руководит миллиардер Илон Маск, начало ликвидацию USAID. Миллиардер при этом не уточнил, какие полномочия есть у Белого дома, чтобы закрыть федеральное агентство без одобрения Конгресса США. Маск тогда же назвал USAID преступной организацией и «змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку». Он также заявил, что агентство финансировало исследования в области биооружия, включая изучение COVID-19.