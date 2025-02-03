Медведев назвал умным ходом одно решение Маска

Зампред Совбеза Медведев назвал умным ходом обещание Маска закрыть USAID

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал умным ходом обещание миллиардера Илона Маска закрыть Агентство по международному развитию США (USAID). Свое мнение политик опубликовал в соцсети X.

«Умный ход Илона Маска попытаться заткнуть глубокую глотку USAID. Будем надеяться, что пресловутое глубинное государство не поглотит его целиком», — написал Медведев, комментируя решение предпринимателя.

Ранее стало известно, что Ведомство по повышению эффективности американского правительства (DOGE), которым руководит Маск, начало ликвидацию USAID. При этом американские СМИ обратили внимание, что миллиардер не уточнил, какие полномочия есть у Белого дома, чтобы закрыть федеральное агентство без одобрения Конгресса США.

2 февраля Маск назвал USAID преступной организацией и «змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку». Он также заявил, что агентство финансировало исследования в области биооружия, включая изучение COVID-19.