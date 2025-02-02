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21:43, 2 февраля 2025Мир

Илон Маск назвал USAID преступной организацией

Илон Маск назвал USAID преступной организацией, которой пора умереть
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Илон Маск

Илон Маск. Brendan McDermid / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск назвал агентство США по международному развитию USAID преступной организацией, которой «пора умереть». Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«USAID — преступная организация. Пора ей умереть», — заявил миллиардер. В отдельной публикации он назвал агентство «змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку».

Ранее замглавы офиса Владимира Зеленского Ирина Верещук заявила, что приостановка финансирования Киева со стороны USAID — это неожиданность для властей Украины. Она добавила, что в ближайшее время на Украине начнут серьезные обсуждения с американскими союзниками, чтобы как можно быстрее восстановить финансирование.

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