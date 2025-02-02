Илон Маск назвал USAID преступной организацией

Американский предприниматель Илон Маск назвал агентство США по международному развитию USAID преступной организацией, которой «пора умереть». Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.
«USAID — преступная организация. Пора ей умереть», — заявил миллиардер. В отдельной публикации он назвал агентство «змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку».
Ранее замглавы офиса Владимира Зеленского Ирина Верещук заявила, что приостановка финансирования Киева со стороны USAID — это неожиданность для властей Украины. Она добавила, что в ближайшее время на Украине начнут серьезные обсуждения с американскими союзниками, чтобы как можно быстрее восстановить финансирование.