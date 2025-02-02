Илон Маск назвал USAID преступной организацией, которой пора умереть

Американский предприниматель Илон Маск назвал агентство США по международному развитию USAID преступной организацией, которой «пора умереть». Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«USAID — преступная организация. Пора ей умереть», — заявил миллиардер. В отдельной публикации он назвал агентство «змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку».

Ранее замглавы офиса Владимира Зеленского Ирина Верещук заявила, что приостановка финансирования Киева со стороны USAID — это неожиданность для властей Украины. Она добавила, что в ближайшее время на Украине начнут серьезные обсуждения с американскими союзниками, чтобы как можно быстрее восстановить финансирование.