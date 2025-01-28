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22:39, 28 января 2025Бывший СССР

В офисе Зеленского оценили приостановку финансирования USAID

Замглавы офиса Зеленского Верещук назвала неприятной отмену финансирования USAID
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Приостановка финансирования Киева со стороны американского Агентства по международному развитию (USAID) — это неожиданность для властей Украины. Такое мнение выразила замглавы офиса Владимира Зеленского Ирина Верещук, передает ТАСС.

«Относительно приостановки финансирования USAID. Это неожиданная и неприятная новость и для власти, и для общественного сектора», — отметила она.

Верещук отметила, что трехмесячная пауза со стороны главного донора вызывает беспокойство. Она добавила, что в ближайшее время на Украине начнут серьезные обсуждения с американскими союзниками, чтобы как можно быстрее восстановить финансирование.

Ранее стало известно, что украинский офис агентства США по международному развитию (USAID) получил приказ остановить все свои проекты и расходы на них после распоряжения Госдепа США о прекращении помощи другим странам. Письма о необходимости на время прекратить работу получили украинские организации, работающие на средства агентства.

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