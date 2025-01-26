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19:50, 26 января 2025Бывший СССР

Украинский офис USAID получил приказ приостановить все проекты

На Украине рассказали о приостановке работы киевского офиса USAID
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украинский офис агентства США по международному развитию (USAID) получил приказ приостановить все свои проекты и расходы на них. Об этом сообщает издание «Общественное», ссылаясь на работника USAID в Киеве.

«Офис USAID в Украине получил приказ приостановить все проекты и расходы на них после распоряжения Госдепа США об остановке программ помощи другим странам на 90 дней», — пишет издание.

Отмечается, что украинские организации, финансируемые за счет USAID, получают письма о необходимости приостановить свои активности, а сами работники USAID не располагают указаниями, как будет реализовываться директива о остановке проектов и будут ли исключения.

До этого сообщалось, что Госдеп США ввел немедленную и масштабную приостановку иностранной помощи почти для всех государств, включая Украину. По распоряжению госсекретаря Марко Рубио, большинство нынешних программ будут заморожены на 90 дней.

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