Украинский офис USAID получил приказ приостановить все проекты

На Украине рассказали о приостановке работы киевского офиса USAID

Украинский офис агентства США по международному развитию (USAID) получил приказ приостановить все свои проекты и расходы на них. Об этом сообщает издание «Общественное», ссылаясь на работника USAID в Киеве.

«Офис USAID в Украине получил приказ приостановить все проекты и расходы на них после распоряжения Госдепа США об остановке программ помощи другим странам на 90 дней», — пишет издание.

Отмечается, что украинские организации, финансируемые за счет USAID, получают письма о необходимости приостановить свои активности, а сами работники USAID не располагают указаниями, как будет реализовываться директива о остановке проектов и будут ли исключения.

До этого сообщалось, что Госдеп США ввел немедленную и масштабную приостановку иностранной помощи почти для всех государств, включая Украину. По распоряжению госсекретаря Марко Рубио, большинство нынешних программ будут заморожены на 90 дней.