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10:36, 3 февраля 2025Мир

Маск заявил о ликвидации Агентства по международному развитию США

Маск заявил о процессе ликвидации Агентства по международному развитию США
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Chip Somodevilla / Pool / Reuters

Ведомство по повышению эффективности американского правительства (DOGE) находится в процессе ликвидации Агентства по международному развитию США (USAID). Об этом в соцсети X заявил предприниматель и руководитель DOGE Илон Маск, сообщает NBC News.

«Мы в процессе ликвидации USAID», — сказал Маск в ходе трансляции в X.

При этом в NBC News обратили внимание, что руководитель DOGE не сказал, какие юридические полномочия, по его мнению, есть у Белого дома, чтобы закрыть федеральное агентство без одобрения Конгресса.

Ранее американский миллиардер Илон Маск раскрыл неприятные подробности о деятельности USAID. По его словам, агентство финансировало исследования в области биооружия, в частности, COVID-19, жертвами которого стали миллионы людей. Он также высказал мнение, что USAID является «змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку». В тот же день аккаунт агентства с почти миллионом подписчиков был удален из соцсети Х.

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