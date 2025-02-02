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22:36, 2 февраля 2025Интернет и СМИ

Аккаунт USAID с почти миллионом подписчиков удалили из соцсети Маска

Аккаунт USAID с почти миллионом подписчиков удален из соцсети Х после слов Маска
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Аккаунт агентства США по международному развитию USAID с почти миллионом подписчиков был удален из соцсети Х. Об этом свидетельствуют данные страницы, на которой написано This account doesn't exist («Этот аккаунт не существует»).

В этот же день владелец соцсети, американский миллиардер Илон Маск назвал USAID преступной организацией, которой пора умереть. Он также охарактеризовал агентство как «змеиное гнездо радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку».

Ранее сообщалось, что украинский офис агентства США по международному развитию (USAID) получил приказ остановить все свои проекты и расходы на них после распоряжения Госдепа США о прекращении помощи другим странам. Это стало неожиданной и неприятной новостью для Киева.

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