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22:46, 2 февраля 2025Мир

Маск раскрыл неприятные подробности о деятельности USAID

Маск: USAID финансировало исследования в области биооружия, в том числе COVID-19
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Chip Somodevilla / Reuters

Агентство США по международному развитию USAID финансировало исследования в области биооружия, в частности, COVID-19, жертвами которого стали миллионы людей. Неприятные подробности о деятельности организации раскрыл американский предприниматель Илон Маск в соцсети Х.

«Знаете ли вы, что USAID, используя ваши налоговые отчисления, финансировало исследования в области биологического оружия, включая COVID-19?» — написал миллиардер.

До этого Маск назвал USAID преступной организацией, которой пора умереть. Он заявил, что агентство является «змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку». В тот же день аккаунт USAID с почти миллионом подписчиков был удален из социальной сети Х.

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