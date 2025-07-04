Британец отказался от жизни в родной стране ради россиянки

Британец Ник встретил россиянку Александру и отказался от жизни в родной стране

Британец Ник (фамилия не раскрывается) отказался от жизни в родной стране ради россиянки. Об этом пишет «КП».

Отучившись на астрофизика в Великобритании, Ник перебрался на два года в Италию, но, по его словам, она оказалась не для него. После этого перед ним встал выбор — вернуться домой или поехать в Японию. Однако Ник решил перед этим посетить чемпионат мира по футболу, который проходил в России в 2018 году. Он приехал в Санкт-Петербург в качестве туриста и болельщика, а затем остался в нем жить. Мужчина устроился в городе преподавателем английского языка.

Позже Ник решил отправиться во Владивосток в отпуск и остался там насовсем, но работу ему предложили в Хабаровске, куда он и переехал. На одном из занятий иностранец встретил Александру (фамилия не уточняется) и влюбился. «Это точно была любовь с первого взгляда. Мы первый раз общались на одном из моих уроков, но только спустя несколько месяцев мы встретились вне занятий», — рассказал он.

Спустя год пара решила пожениться. «Мы расписались в Центральном ЗАГСе Хабаровска. Гостей почти не было. Решили провести церемонию в скромном кругу близких людей», — поделился Ник своими воспоминаниями и признался, что в Хабаровске он по-настоящему счастлив. Его жена знакомит его с русскими ценностями и культурой.

Ранее сообщалось, что о семье из Франции, которая переехала в Россию. Супруги, воспитывающие четырех детей, рассказали, что они решили уехать из родной страны из-за идеологических установок.