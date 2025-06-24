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18:23, 24 июня 2025Моя страна

Переехавшая из Франции в Россию семья объяснила свой выбор

Семья Лемуан переехала из Франции в Россию из-за идеологических установок
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Telegram-канал МВД МЕДИА

Переехавшая из Франции в Россию семья Лемуан объяснила свой выбор. Соответствующее интервью публикует aif.ru.

Супруги, воспитывающие четырех детей, рассказали, что они решили уехать из родной страны из-за идеологических установок. По их словам, образ жизни и ценности Франции совершенно им не подходят. Для комфортной жизни они выбрали Россию. В настоящий момент семья Лемуан обосновалась во Владимирской области.

В ГУ МВД по российскому региону отметили, что полицейские помогли супругам разобраться с документами в кратчайшие сроки. «В ответ на слова поздравления супружеская пара поблагодарила сотрудников полиции за оперативно оказанную помощь», — прокомментировали представители управления.

Ранее экс-сотрудница администрации бывшего лидера США Джо Байдена Тара Рид, переехавшая в Россию в 2023 году, поделилась впечатлениями о жизни здесь.

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