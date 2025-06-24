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08:51, 24 июня 2025Моя страна

Переехавшая из США бывшая помощница Байдена заявила о процветающей России

Экс-сотрудница администрации Байдена Рид о России: Страна процветает
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Экс-сотрудница администрации бывшего лидера США Джо Байдена Тара Рид, переехавшая в Россию в 2023 году, поделилась впечатлениями о жизни здесь. Ее цитирует «Царьград».

По ее мнению, сейчас в ее родной стране процветают проблемы со свободой.

«Россия — четвертая по размерам экономика мира, и она процветает. Переехав из Соединенных Штатов, я теперь живу гораздо лучше, чем в США. У меня больше свободы слова, свободы всего», — заявила она в беседе с журналистами и добавила, что свобода слова в США — это ни что иное, как иллюзия.

Говоря о новом месте жительства, Рид подчеркнула, что видит здесь перспективы для профессиональной реализации и спокойной жизни.

Ранее переехавшие жить в Калининград голландцы назвали плюсы жизни в российском городе. По словам Мариуса Кооймана, жилье в России значительно дешевле, чем в Голландии, как и медицина.

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