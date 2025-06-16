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18:34, 16 июня 2025Моя страна

Переехавшие в Калининград голландцы назвали плюсы жизни в российском городе

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

Переехавшие жить в Калининград голландцы назвали плюсы жизни в российском городе. Об этом один из них написал в личном блоге «Голландец в России» на платформе «Дзен».

Автор материала по имени Махил Снейп рассказал, что встретился с супругами Мариусом и Натальей Коойман. Они купили дом в Калининграде и поселились там. По словам Мариуса, жилье в России значительно дешевле, чем в Голландии, как и медицина. Более того, голландские врачи долгое время не могли избавить его от проблем со здоровьем, а в РФ медикам это удалось.

Ранее Махил Снейп побывал в самом кошачьем городе страны — Зеленоградске в Калининградской области — и признался, что сразу в него влюбился. Блогер отметил, что по центральной пешеходной улице Зеленоградска приятно гулять и там отличная атмосфера.

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