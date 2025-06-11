Голландец описал самый кошачий город России фразой «сразу влюбился»

Живущий в России голландец Махил Снейп побывал в самом кошачьем городе страны — Зеленоградске в Калининградской области — и признался, что сразу в него влюбился. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге «Голландец в России» на платформе «Дзен».

«В этом городе главные — кошки! Они везде — на стенах и памятниках, они гуляют на улицах и даже стоят около ЗАГСа. Здесь даже есть гостиница для бездомных котов, с отоплением и кормом от личного котошефа! А еще это очень удобный для жизни город», — такими фразами описал увиденное европеец.

Блогер отметил, что по центральной пешеходной улице Зеленоградска приятно гулять, и там отличная атмосфера. Кроме того, на ней есть картины, оригинальные дорожные знаки, памятники с котами и даже светофоры для этих животных.

«Настоящие кошки тут с радостью и как царицы гуляют. Получают они внимание, когда хотят. А когда получат достаточно, то элегантно уходят по своим кошачьим делам», — рассказал голландец.

Автор публикации также назвал Зеленоградск очень удобным городом для жизни. По его словам, там нет широких дорог, а вместо них — узкие однополосные или двухполосные улицы, а также мало машин, поэтому почти нет пыли, шума и выхлопных газов.

Ранее этот же блогер поделился впечатлениями о российских детских садах. Он восхитился работой воспитателей, которые целый день заботятся о детях, отвечают на вопросы и показывают, как надо писать буквы и мастерить поделки.