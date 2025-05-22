Живущий в России голландец описал местные детские сады фразой «восхищают воспитатели»

Голландец Махил Снейп, который живет в России, рассказал о впечатлениях от местных детских садов. Своим мнением он поделился в личном блоге «Голландец в России» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, российские детсады отличаются от голландских — даже питание везде разное. Также он обратил внимание на работу воспитательниц.

«Меня восхищают воспитатели в России. В группах моих детей они работали полный день — с 7 утра и до последнего ребенка, то есть до 6-7 вечера. Целый день заботятся о детях, отвечают на вопросы, показывают, как надо писать буквы и делать поделки», — такими фразами он описал свои впечатления.

Ранее этот же блогер отправился в Республику Коми и описал поездку словами «самое захватывающее приключение в жизни». Европеец посетил плато Маньпупунёр, которое славится живописным комплексом из семи останцев высотой десятки метров.