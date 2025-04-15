Европеец описал поездку в регион России словами «самое захватывающее приключение в жизни»

Переехавший в Россию блогер из Нидерландов Махил Снейп отправился в республику Коми и описал поездку в этот регион словами «самое захватывающее приключение в жизни». Своим опытом он поделился в блоге «Голландец в России» на платформе «Дзен».

Европеец посетил плато Маньпупунер, которое славится живописным комплексом из семи останцев высотой десятки метров. Добираться до этого чуда природы Снейпу и его туристической группе предстояло на снегоходах. Дорога проходила сквозь заснеженный лес и заняла более шести часов. Выехав рано утром, путешественники добрались до места только за полночь.

По словам Снейпа, поездка вызвала у него «ощущение настоящего чуда». «Маньпупунер — это не про отдых. Это про внутреннее развитие, переживание, эмоции. Про тишину. Про уважение к природе, — написал автор. — Это каменные гиганты, которые смотрят на вас, как на муравья, и молчат. И в этой тишине ты вдруг слышишь самого себя».

Ранее другая путешественница опробовала рафтинг на Камчатке и поделилась впечатлениями. За время сплава ей удалось увидеть трех медведей.