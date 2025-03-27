Россиянка описала поездку на Камчатку словами «рыбалка и медведи включены в программу»

Российская путешественница побывала на Камчатке и описала поездку словами «рыбалка и медведи включены в программу». Своими впечатлениями она поделилась в блоге «Душевный шагомер» на платформе «Дзен».

Автор отправилась сплавляться по реке Быстрой на рафте. По ее словам, это развлечение доступно туристам в любою погоду. Более того, с собой можно брать детей.

За время водного путешествия туристы делали три остановки для рыбалки. «А потом мы варили уху из всего, что наловили, и обедали на каменистом острове в окружении сопок, вулканов и разгуливающих медведей», — добавила блогерша.

Ее группе удалось увидеть сразу трех хищников. «Нам строго-настрого запретили отходить далеко в лес на стоянках, как бы нас не манили пейзажи», — отметила россиянка.

Ранее европеец поделился впечатлениями от похода в русскую баню на реке Ангаре, которая впадает в озеро Байкал. По его словам, после парения он «начал ощущать легкость в мыслях и теле».