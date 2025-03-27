Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
17:11, 27 марта 2025Моя страна

Россиянка описала поездку на Камчатку словами «рыбалка и медведи включены в программу»

Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Российская путешественница побывала на Камчатке и описала поездку словами «рыбалка и медведи включены в программу». Своими впечатлениями она поделилась в блоге «Душевный шагомер» на платформе «Дзен».

Автор отправилась сплавляться по реке Быстрой на рафте. По ее словам, это развлечение доступно туристам в любою погоду. Более того, с собой можно брать детей.

Материалы по теме:
Сахалин и Курильские острова. Подробный гайд: где побывать, что попробовать и как не попасть в лапы медведю
Сахалин и Курильские острова.Подробный гайд: где побывать, что попробовать и как не попасть в лапы медведю
15 июля 2024
«Здесь живут люди, которые кормят огонь» Россияне массово едут на Алтай. Зачем они ищут там настоящих шаманов?
«Здесь живут люди, которые кормят огонь»Россияне массово едут на Алтай. Зачем они ищут там настоящих шаманов?
9 декабря 2024

За время водного путешествия туристы делали три остановки для рыбалки. «А потом мы варили уху из всего, что наловили, и обедали на каменистом острове в окружении сопок, вулканов и разгуливающих медведей», — добавила блогерша.

Ее группе удалось увидеть сразу трех хищников. «Нам строго-настрого запретили отходить далеко в лес на стоянках, как бы нас не манили пейзажи», — отметила россиянка.

Ранее европеец поделился впечатлениями от похода в русскую баню на реке Ангаре, которая впадает в озеро Байкал. По его словам, после парения он «начал ощущать легкость в мыслях и теле».

    Обсудить
    Последние новости

    Макрон анонсировал отправку военных на Украину

    Названо число воюющих на стороне Украины иностранных наемников

    Прокуратура запросила срок для Депардье

    В Нью-Йорке задумали запретить Tesla

    Капризов вернулся к тренировкам на льду после операции

    В России упала максимальная ставка по вкладам

    Пожилой мужчина застрял в пустыне из-за дождей и провел там пять дней

    Россиянам раскрыли способ сэкономить на путешествиях и не разочароваться

    Зеленский высказал опасения нового наступления России

    Медведев допустил лишение паспорта и высылку из России одной категории граждан

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше