Европеец сходил в русскую баню на Байкале и поделился впечатлениями

Живущий в России тревел-блогер из Голландии сходил в русскую баню на Байкале и описал опыт словами «все вокруг кружилось». Своими впечатлениями он поделился в блоге «Голландец в России» на платформе «Дзен».

Европеец решил протестировать банную спа-программу на реке Ангаре. Он рассказал, что парение при 60-70 градусах там сопровождалось ароматерапией, массажем бамбуковыми вениками и руками, обливанием водой.

Затем он окунулся в ледяную купель, а когда вышел, почувствовал себя «как на волнах». «Я лежал, глаза были закрыты, но все вокруг кружилось, — написал он. — Это длилось несколько минут, и потом я начал ощущать легкость в мыслях и теле».

Спа-программа завершилась массажем с солью и чаепитием. По словам автора, парение принесло ему удовольствие и расслабление. «Это забыть обо всем и отдохнуть», — заключил он.

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