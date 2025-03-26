Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
13:35, 26 марта 2025Моя страна

Европеец сходил в русскую баню на Байкале и поделился впечатлениями

Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Ula Ulachka / Shutterstock / Fotodom

Живущий в России тревел-блогер из Голландии сходил в русскую баню на Байкале и описал опыт словами «все вокруг кружилось». Своими впечатлениями он поделился в блоге «Голландец в России» на платформе «Дзен».

Европеец решил протестировать банную спа-программу на реке Ангаре. Он рассказал, что парение при 60-70 градусах там сопровождалось ароматерапией, массажем бамбуковыми вениками и руками, обливанием водой.

Материалы по теме:
«Это ад, который длился час за часом» Россиянин в одиночку отправился в суровые Хибинские горы. Что ему пришлось пережить?
«Это ад, который длился час за часом»Россиянин в одиночку отправился в суровые Хибинские горы. Что ему пришлось пережить?
3 декабря 2020
«Холодный ветер пробирал до костей». Что испытала россиянка в походе по затерянному миру Сибири
«Холодный ветер пробирал до костей».Что испытала россиянка в походе по затерянному миру Сибири
8 мая 2021

Затем он окунулся в ледяную купель, а когда вышел, почувствовал себя «как на волнах». «Я лежал, глаза были закрыты, но все вокруг кружилось, — написал он. — Это длилось несколько минут, и потом я начал ощущать легкость в мыслях и теле».

Спа-программа завершилась массажем с солью и чаепитием. По словам автора, парение принесло ему удовольствие и расслабление. «Это забыть обо всем и отдохнуть», — заключил он.

Ранее сообщалось, что россияне раскупили почти все номера в отелях на Алтае на лето. В некоторых гостиницах на июль и август номерной фонд распродан уже на 80 процентов.

    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны России раскрыло ход боев на белгородском направлении

    Раскрыты новые подробности будущей свадьбы богатейшего человека в мире

    На 40-летнюю россиянку завели уголовное дело за интимную связь с 16-летним подростком

    В России ученые захотели лечить рак на генном уровне

    Дачникам подсказали способ сохранить здоровье

    В США построили макет российского «Панциря»

    Россиянам рассказали о взлете импорта сливочного масла из Аргентины и Уругвая

    В России потребовали кардинально переломить ситуацию с нападением собак на людей

    Голый мужчина с мечом в руках задержан в российском регионе

    Покупателей «вторички» предостерегли от рисков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше