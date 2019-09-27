Деми Мур обвинила Брюса Уиллиса в попытках превратить ее в домохозяйку

Американская актриса Деми Мур раскрыла подробности своего брака с Брюсом Уиллисом в книге «Наизнанку». Об этом сообщает издание The Sun.

В мемуарах артистка пожаловалась, что бывший муж пытался ограничить ее свободу. Они познакомились в августе 1987 года и уже через четыре месяца поженились. После свадьбы знаменитость забеременела, и актер настаивал на том, чтобы она сосредоточилась на домашних делах и семье вместо съемок в фильмах. По словам Мур, сам он хотел делать все, что пожелает.

«У меня была очень бурная реакция на Брюса», — вспоминает актриса. Она пояснила, что не обеспечивала ему того восхваления, которое он ожидал. Кроме того, Мур смущало, что супруг сомневается в желании состоять в браке.

«Я думаю, что мы оба с самого начала были более заинтересованы в том, чтобы иметь детей, чем в браке», — призналась артистка. Она добавила, что смогла прожить с Уиллисом 13 лет, несмотря на все их разногласия.

Ранее Деми Мур высказалась об отношениях с другим мужем, актером Эштоном Кутчером. Она рассказала, что во время их брака муж дважды смог уговорить ее на секс втроем, а она согласилась, чтобы показаться ему «веселой и классной». В мемуарах говорится, что после тех случаев Кутчер начал изменять ей, объясняя это тем, что в их отношениях размылись грани дозволенного.

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