Деми Мур рассказала об изнасиловании в 15 лет с согласия матери

Американская актриса Деми Мур рассказала в ходе передачи Good Morning America, что в подростковом возрасте ее изнасиловал знакомый матери. Запись разговора опубликована на сайте шоу.

Знаменитость призналась, что ее мать Вирджиния Кинг страдала от алкогольной зависимости. Когда муж ушел от нее, она часто посещала бары и брала дочь с собой, чтобы привлечь внимание противоположного пола. Однажды, когда Мур было 15 лет, она вернулась домой, где находился незнакомый мужчина. Он изнасиловал ее, а затем спросил: «Каково это, когда мать продает тебя за 500 долларов?»

«Глубоко в душе я не думаю, что это была прямая сделка, но она дала ему доступ. Она навредила мне», — сказала Мур. Она назвала случившееся страшным предательством.

Ранее актриса раскрыла подробности своей передозировки наркотиками, случившейся в 2012 году. После измены бывшего мужа Эштона Кутчера она решила устроить домашнюю вечеринку, во время которой употребила закись азота и синтетическую марихуану. У артистки случился приступ, и ее экстренно госпитализировали. По словам Мур, после инцидента дети не разговаривали с ней в течение года.

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