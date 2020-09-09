Кристина Асмус пошутила об очередном раздевании на камеру

Российская актриса Кристина Асмус пошутила про очередное раздевание на камеру. Девушка выложила шуточный видеоролик в своем Instagram-аккаунте.

Актриса удивила поклонников в новом видео. «Что-то я так устала, съемка сегодня такая напряженная, длинная, еще и жарко так», — сообщила Асмус в видео. После этого она сняла не одежду, а свой парик.

В подписи к видео актриса написала: «Асмус опять разделась на камеру! Смотреть без регистрации и смс!» Подписчики оценили ее чувство юмора, поддержав артистку в комментариях.

В августе Асмус опубликовала в Instagram обнаженное фото в ванной. Тогда же ее заподозрили в романе с актером Алексеем Чадовым.