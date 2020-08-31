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Раскрыты подробности нового совместного проекта Охлобыстина и Асмус

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Фото: пресс-служба ТНТ

Телеведущий Иван Охлобыстин и актриса Кристина Асмус участвуют в новом совместном проекте телеканала ТНТ. Известные по ролям в сериале «Интерны» артисты снимаются в шоу «Золото Геленджика», над которым работают авторы реалити-шоу «Охлобыстины», передает корреспондент «Ленты.ру».

Согласно раскрытому сценарию, Охлобыстин выступит создателем парка развлечений для взрослых на берегу моря. Его участников ждет семь испытаний, главный приз — килограмм золота.

Асмус по сюжету станет помощницей персонажа Охлобыстина и «выступит на стороне светлых сил». Охлобыстин при общении на съемках рассказал, что знает Асмус как трудолюбивого человека и что «есть узы, которые нельзя разорвать», вспомнив о работе с актрисой в «Интернах».

В проекте также примет участие музыкант и бывший резидент Comedy Club Тимур Родригез. Его роль — проводник, помогающий участникам внутри парка. На вопрос о Родригезе Охлобыстин в шутку ответил, что посмотрит сегодня в «Википедии» информацию о нем. Актер пояснил, что ранее не работал с ним, но наверняка пересекался на мероприятиях.

Формат основан на японском телепроекте режиссера Такеши Китано, в котором он играл роль владельца замка. Ведущие в российской версии будут менять образы каждый выпуск. Костюмы разрабатывались специально под персонажей Асмус и Охлобыстина.

Парк развлечений был создан после изучения подобных форматов телешоу в Саудовской Аравии, Таиланде и Японии. Согласно концепции художника «Золота Геленджика», это сюрреалистический парк развлечений, вдохновением для которого послужил фестиваль Burning Man в Неваде.

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