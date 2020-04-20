Охлобыстин объяснил свое появление на пасхальной службе «для избранных»

Российский актер Иван Охлобыстин объяснил свое появление на пасхальной службе в Москве, которую провели «для избранных», несмотря на действующий запрет на массовые мероприятия. Он прокомментировал случившееся на своей странице во «ВКонтакте».

«Братья и сестры! Со светлым Христовым Воскресением вас! Последнее время Пасха стала для меня испытанием: поздравил с Пасхой жителей истерзанного войной Донбасса — блокировали аккаунт с миллионом подписчиков в Twitter, сходил в храм на Пасху сейчас — опять не угодил. Чего только не написали, как только не прокляли. Почему? Загадка!» — написал артист.

Он заявил, что уже 25 лет ходит на Пасху в один и тот же храм, а также опроверг информацию о том, что напал там на журналистку. Охлобыстин отметил, что он против стукачей и паразитов, которые подглядывают и ловят хайп на чужих жизнях. «Особенно в наше время, когда из каждой дырки камера торчит, штрафы штампует», — добавил актер.

Артист осудил закрытие храмов из-за пандемии коронавируса. По его словам, человеку нет смысла жить, если нет того, за что он может умереть.

О том, что Охлобыстина заметили на пасхальной службе, стало известно 19 апреля. Также сообщалось, что он попытался отобрать телефон у журналистки, которая решила заснять его. Позднее сотрудница храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках, который посетил актер, прокомментировала его присутствие на службе. «К чему претензии? Потому что в храме появился отец Иоанн Охлобыстин? С него сан не сняли, мы его относим к священству, хотя он не сотрудник нашего прихода», — отметила она.

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