Охлобыстин атаковал журналистку на пасхальной службе «для избранных» в Москве

Видео: t.me/bazabazon

Актер Иван Охлобыстин, вместе с семьей посетивший пасхальную службу «для избранных» в Москве, атаковал журналистку, которая попыталась снять его на видео. Запись инцидента публикует Baza в воскресенье, 19 апреля.

Отмечается, что артист заметил журналистов и попытался спрятаться в арке возле храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Однако сразу после этого он вновь вышел на улицу и напал на корреспондентку. Охлобыстин попытался отобрать у нее телефон.

«А что вы снимаете, вот что вы снимаете сейчас?» — громко кричал актер.

Пасхальная служба «для избранных» в Москве состоялась в ночь на воскресенье, 19 апреля, несмотря на действующий запрет на массовые мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса.

Русская православная церковь (РПЦ) по рекомендации санитарных властей Москвы распорядилась временно закрыть двери храмов для прихожан и проводить службы только при участии клира. Однако службу с прихожанами провел храм Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках, расположенный в центре Москвы напротив Кремля. Там присутствовало 50-60 человек, уточняет Baza. По информации издания, дочь Охлобыстина, который пришел в церковь вместе с семьей, недавно переболела коронавирусной инфекцией.

Как пишет Baza, московским властям было известно о проведении службы, поскольку за безопасностью на мероприятии следила полиция.

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