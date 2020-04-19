Собянин попросил воздержаться от посещения храма в Пасху

Мэр российской столицы Сергей Собянин москвичей с Пасхой и попросил воздержаться от посещения храма. Об этом сказано в поздравлении, распространенном пресс-службой мэра и правительства Москвы в ночь на воскресение.

По словам мэра, сегодня важно проявить сплоченность, поддерживать врачей, помогать пожилым людям, подставлять плечо тем, кто остался без работы или каким-то другим образом пострадал от пандемии. «Пандемия - это тест на человечность, который мы вместе обязательно пройдем», — уверен Собянин.

Он напомнил, что для православных христиан Пасха является одним из самых долгожданных праздников, которому предшествует несколько недель строгого поста. «Мне особенно грустно просить вас в эти дни воздержаться от посещения храмов», — сказал он. Однако, по словам Собянина, закрытие храмов не должны стать препятствием для светлой пасхальной радости.

18 апреля мэр столицы заявил, что в Москве удалось не допустить взрывного роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. По словам Собянина, это общая победа москвичей, которая поможет спасти множество жизней горожан. «Но борьба не закончилась. Эпидемия не отступила», — добавил мэр.

До 1 мая в Москве действует пропускной режим. Кроме того, вводится новый вид пропуска, с помощью которого можно будет беспрепятственно осуществлять волонтерскую деятельность. Количество таких пропусков неограниченно.

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