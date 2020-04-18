Собянин заявил об «очень важной победе» в борьбе с коронавирусом

В Москве удалось не допустить взрывного роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

«Это — первая, скромная, но очень важная победа», — отметил градоначальник.

По словам Собянина, это общая победа москвичей, которая поможет спасти множество жизней горожан. «Но борьба не закончилась. Эпидемия не отступила», — добавил мэр.

Ранее 18 апреля Собянин объявил о продлении в столице пропускного режима до 1 мая. До указанной даты будут продлены все остальные ранее введенные ограничительные меры. Кроме того, вводится новый вид пропуска, с помощью которого можно будет беспрепятственно осуществлять волонтерскую деятельность. Количество таких пропусков неограниченно.

15 апреля наличие цифровых пропусков стало обязательным для въезда в столицу на личном транспорте и для поездок на любом общественном транспорте, в том числе в такси. Существует несколько типов пропусков: для тех, кому необходимо ездить на работу (многоразовый, действителен до 30 апреля), для поездок в больницу (действителен в течение дня) и для личных поездок (можно получить дважды в неделю, выдается по уважительной причине). За отсутствие пропуска могут вынести предупреждение или выписать штраф.

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