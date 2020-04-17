Москвичей обязали носить с собой несколько документов при выходе из дома

Москвичи при выходе из дома даже для похода в магазин или аптеку обязаны иметь при себе паспорт и письменное подтверждение о месте фактического проживания, рассказал «Интерфаксу» депутат Мосгордумы Кирилл Щитов.
Документом о месте жительства может быть страница прописки в паспорте, договор аренды или собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться. Если человек живет у родственников или друзей, необходима расписка от собственника квартиры. При отсутствии при себе такого документа его надо предоставить позже на «группе разбора» с инспектором после составления административного протокола. «Я уверен, что протокол будет трактоваться в пользу гражданина», — сказал парламентарий.
При передвижении на транспорте информация о месте проживания не нужна, и она не указывается в рабочих пропусках. Если человек едет для получения медицинской помощи и других целей, тогда нужно указывать маршрут. «Но мы исходим из презумпции добросовестности москвичей, мы им доверяем», — заверил Щитов.
Он рекомендовал гражданам оформлять дополнительный к рабочему пропуск, например, для поездок в выходные. При этом по будням для поездки в магазин или аптеку достаточно пропуска с работы.
С 1 апреля в Москве действует система цифровых пропусков, которые нужны для передвижений на любом виде транспорта. За период с 11 по 16 апреля в столице составлено 12 тысяч протоколов за нарушение самоизоляции на общую сумму в 50 миллионов рублей.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения